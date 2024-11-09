Главы МИД РФ и Руанды подписали соглашение об отмене виз владельцам диппаспортов

Главы МИД встретились на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка. Во время беседы Лавров и Ндухунгирехе обсудили комплекс вопросов дальнейшего укрепления отношений стран с акцентом на расширение взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях. Министры подтвердили нацеленность Москвы и Кигали на углубление политического диалога и тесную координацию в ООН и иных коллективных форматах при решении глобальных и региональных проблем.