Главы МИД РФ и Руанды подписали соглашение об отмене виз владельцам диппаспортов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических или служебных паспортов. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД встретились на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка. Во время беседы Лавров и Ндухунгирехе обсудили комплекс вопросов дальнейшего укрепления отношений стран с акцентом на расширение взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях. Министры подтвердили нацеленность Москвы и Кигали на углубление политического диалога и тесную координацию в ООН и иных коллективных форматах при решении глобальных и региональных проблем.
Форум партнерства Россия – Африка проходит в Сочи 9-10 ноября. Участие в мероприятии подтвердили более 1500 человек. Среди них более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Анголы, Республики Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Ливия, Исламской Республики Мавритания, Мадагаскара, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Сейшельских Островов, Того, Туниса, Уганды, Центральноафриканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Эсватини и Эфиопии.