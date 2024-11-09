МИД призвал к реформе мировой финансовой архитектуры с учетом интересов Африки
Россия не видит альтернативы реформе мировой финансовой архитектуры, которая отвечала бы запросам государств мирового большинства, в том числе стран Африки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время дискуссии «Россия – Африка: в борьбе за правду» в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
«Не видим альтернативы реформе мировой финансовой архитектуры, которая отвечала бы запросам и приоритетам государств мирового большинства. Мы твердо убеждены, что голос Африки в условиях формирующегося многополярного мира должен громче звучать на международных экономических, финансовых площадках», – сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель МИДа также назвала Бреттон-вудские финансовые институты одним из основных проводников «неоколониальной политики» западных стран в Африке. Она отметила, что государства континента не получают помощь по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, поскольку западные страны направляют средства Украине.
Доля западных стран в Африканском банке развития, как указала Захарова, – свыше 40%, а большинство крупных африканских банков входят в состав или контролируются западными банковскими группами. «Действуют ли они в интересах народа Африки? Вы сами можете об этом сказать лучше, чем об этом скажу я», – добавила она.
9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Туниса и других стран.