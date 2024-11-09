МИД призвал к реформе мировой финансовой архитектуры с учетом интересов Африки

Доля западных стран в Африканском банке развития, как указала Захарова, – свыше 40%, а большинство крупных африканских банков входят в состав или контролируются западными банковскими группами. «Действуют ли они в интересах народа Африки? Вы сами можете об этом сказать лучше, чем об этом скажу я», – добавила она.