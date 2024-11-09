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МИД призвал к реформе мировой финансовой архитектуры с учетом интересов Африки

Ведомости

Россия не видит альтернативы реформе мировой финансовой архитектуры, которая отвечала бы запросам государств мирового большинства, в том числе стран Африки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время дискуссии «Россия – Африка: в борьбе за правду» в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

«Не видим альтернативы реформе мировой финансовой архитектуры, которая отвечала бы запросам и приоритетам государств мирового большинства. Мы твердо убеждены, что голос Африки в условиях формирующегося многополярного мира должен громче звучать на международных экономических, финансовых площадках», – сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель МИДа также назвала Бреттон-вудские финансовые институты одним из основных проводников «неоколониальной политики» западных стран в Африке. Она отметила, что государства континента не получают помощь по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, поскольку западные страны направляют средства Украине.

Доля западных стран в Африканском банке развития, как указала Захарова, – свыше 40%, а большинство крупных африканских банков входят в состав или контролируются западными банковскими группами. «Действуют ли они в интересах народа Африки? Вы сами можете об этом сказать лучше, чем об этом скажу я», – добавила она.

9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Туниса и других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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