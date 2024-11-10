Кнайсль: атака украинских дронов была направлена на жилые районы
Утренняя атака украинских дронов по российским регионам была направлена на жилые районы, сообщила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.
Кнайсль также указала, что атака была самой «жесткой» за все время спецоперации. Ночью и утром 10 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские регионы с помощью 84 беспилотников, в Подмосковье пострадали пять человек.
Системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сработали в штатном режиме, все воздушные цели сбиты или подавлены, сообщили в Минобороны. Там отметили, что главной целью противника было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении. В Раменском районе в период с 8.17 до 9.47 мск было уничтожено и подавлено 34 БПЛА, при падении обломков в трех населенных пунктах загорелись четыре дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил ранее, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, пострадала 52-летняя женщина.
При атаке дрона на многоквартирный дом в Шебекине погиб мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дроны дважды ударили по жилому дому, а момент первого прилета он наблюдал лично, поскольку приехал в Шебекино проверить ход восстановления поврежденного жилья. По его словам, БПЛА влетел в дом на уровне четвертого этажа, тогда никто не пострадал. Затем дрон повторно ударил в то же здание, писал губернатор.