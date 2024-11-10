В Молдавии назвали предполагаемое происхождение найденных беспилотников
Найденные на территории Молдавии беспилотники якобы являются российскими, заявил молдавский министр иностранных дел Михай Попшой в X.
По его словам, дроны могли использоваться для того, чтобы ввести в заблуждение украинские системы ПВО.
«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии», – написал политик в социальной сети, осудив действия российской стороны.
Вместе с тем Попшой не привел доказательств того, что БПЛА были произведены в России.
Ранее российские военные паблики сообщили, что Вооруженные силы РФ стали чаще применять дроны-приманки, которые не содержат боеголовок и рассчитаны на то, чтобы ускорить истощение украинских систем противовоздушной обороны.