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ЦАХАЛ расширила гуманитарную зону в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля расширяет гуманитарную зону в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале. При этом в заявлении отмечается, что армия продолжит работать «над достижением целей войны», включая роспуск движения «Хамас» и возвращение заложников.

Расширенная гуманитарная зона включает в себя полевые госпитали, палаточные лагеря с запасами продовольствия, воды, лекарств и медицинского оборудования. ЦАХАЛ также опубликовала карты для палестинцев, на которых обозначены потенциальные зоны эвакуации.

Новостной портал израильского «Седьмого канала» отмечает, что ЦАХАЛ заявила о расширении гуманитарной зоны на фоне давления со стороны США. За день до публикации сообщения израильской армии премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и министр стратегического планирования Рон Дермер встретились с посланником ООН по гуманитарным вопросам Сигрид Кааг. Темой встречи стала гуманитарная ситуация в Газе.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 42 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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