ЦАХАЛ расширила гуманитарную зону в секторе Газа
Армия обороны Израиля расширяет гуманитарную зону в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале. При этом в заявлении отмечается, что армия продолжит работать «над достижением целей войны», включая роспуск движения «Хамас» и возвращение заложников.
Расширенная гуманитарная зона включает в себя полевые госпитали, палаточные лагеря с запасами продовольствия, воды, лекарств и медицинского оборудования. ЦАХАЛ также опубликовала карты для палестинцев, на которых обозначены потенциальные зоны эвакуации.
Новостной портал израильского «Седьмого канала» отмечает, что ЦАХАЛ заявила о расширении гуманитарной зоны на фоне давления со стороны США. За день до публикации сообщения израильской армии премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и министр стратегического планирования Рон Дермер встретились с посланником ООН по гуманитарным вопросам Сигрид Кааг. Темой встречи стала гуманитарная ситуация в Газе.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 42 000 человек.