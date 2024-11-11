Путин проведет встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло
Президент России Владимир Путин встретится с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.
«Из публичного будет встреча с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло. Они давно знакомы, и губернатору тоже есть, о чем переговорить», – сказал он.
Меняйло занимает должность главы республики с сентября 2021 г. До него на этом посту был Вячеслав Битаров. В предыдущий раз Путин проводил рабочую встречу с Меняйло в октябре 2023 г., во время нее обсуждалось социально-экономическое развитие региона.