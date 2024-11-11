Путин проведет встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло

Меняйло занимает должность главы республики с сентября 2021 г. До него на этом посту был Вячеслав Битаров. В предыдущий раз Путин проводил рабочую встречу с Меняйло в октябре 2023 г., во время нее обсуждалось социально-экономическое развитие региона.