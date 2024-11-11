ВС РФ взяли под контроль Колесниковку в Харьковской области

С освобождением села министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 347-го мотострелкового полка. По его словам, взятие населенного пункта означает, что «действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносить существенный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад».