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Лавров рассказал о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности

Ведомости

Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке будет разработана к следующей Минской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Это программный документ, в котором будут обобщены инициативы, выдвинутые в ходе дискуссий как на Минской конференции, так и на других форумах», – сказал он во время заседания комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

К документу, кроме России, присоединились Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, сообщил Лавров. По его словам, РФ в вопросе разработки хартии «не захлопывает дверь» перед западными странами. «Они могут участвовать в совместной работе исключительно на основе равноправия и при отказе от враждебной блоковой политики и неоколониальных практик», – подчеркнул глава МИДа.

В ходе заседания он также напомнил, что первая конференция по вопросам евразийской безопасности прошла с 31 октября по 1 ноября в Минске. Эти мероприятия станут ежегодными, уточнил Лавров. Для продвижения хартии использовались заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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