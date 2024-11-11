Лавров рассказал о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности
Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке будет разработана к следующей Минской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
«Это программный документ, в котором будут обобщены инициативы, выдвинутые в ходе дискуссий как на Минской конференции, так и на других форумах», – сказал он во время заседания комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.
К документу, кроме России, присоединились Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, сообщил Лавров. По его словам, РФ в вопросе разработки хартии «не захлопывает дверь» перед западными странами. «Они могут участвовать в совместной работе исключительно на основе равноправия и при отказе от враждебной блоковой политики и неоколониальных практик», – подчеркнул глава МИДа.
В ходе заседания он также напомнил, что первая конференция по вопросам евразийской безопасности прошла с 31 октября по 1 ноября в Минске. Эти мероприятия станут ежегодными, уточнил Лавров. Для продвижения хартии использовались заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, добавил он.