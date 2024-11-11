ABC News: Илон Маск играет ключевую роль в формировании администрации Трампа

Источники сообщают, что Маск присутствовал на двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами. Во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп даже передал телефон предпринимателю, чтобы тот тоже мог пообщаться с украинским лидером.