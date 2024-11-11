ABC News: Илон Маск играет ключевую роль в формировании администрации Трампа
Предприниматель и миллиардер Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении избранного президента Дональда Трампа, тем самым влияя на формирование его администрации. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на свои источники.
Источники сообщают, что Маск присутствовал на двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами. Во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп даже передал телефон предпринимателю, чтобы тот тоже мог пообщаться с украинским лидером.
10 ноября Маск высказал свое мнение о борьбе за лидерство в сенате среди республиканцев. В частности, он выразил поддержку сенатору-республиканцу от Флориды Рику Скотту.
Маск также близок к Говарду Лютнику, который руководит переходом Трампа в Белый дом.
Маск выступил основным спонсором предвыборной кампании Трампа на президентских выборах. Он вложил $75 млн в созданный им «суперкомитет» политических действий America PAC.
В начале ноября в интервью телеведущему Такеру Карлсону Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах он предоставит Маску «влиятельную должность» в своей администрации.