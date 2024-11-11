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ABC News: Илон Маск играет ключевую роль в формировании администрации Трампа

Ведомости

Предприниматель и миллиардер Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении избранного президента Дональда Трампа, тем самым влияя на формирование его администрации. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на свои источники.

Источники сообщают, что Маск присутствовал на двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами. Во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп даже передал телефон предпринимателю, чтобы тот тоже мог пообщаться с украинским лидером.

10 ноября Маск высказал свое мнение о борьбе за лидерство в сенате среди республиканцев. В частности, он выразил поддержку сенатору-республиканцу от Флориды Рику Скотту.

Маск также близок к Говарду Лютнику, который руководит переходом Трампа в Белый дом.

Маск выступил основным спонсором предвыборной кампании Трампа на президентских выборах. Он вложил $75 млн в созданный им «суперкомитет» политических действий America PAC.

В начале ноября в интервью телеведущему Такеру Карлсону Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах он предоставит Маску «влиятельную должность» в своей администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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