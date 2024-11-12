Глава финского МИДа выступила против «финляндизации» Украины
Принуждение Украины к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет Reuters.
В интервью агентству Валтонен раскритиковала в отношении Украины модель «финляндизации» по аналогии с событиями после Второй мировой войны.
«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Определенно не в качестве первой альтернативы», – заявила Валтонен, отметив, что такой подход не решит проблем.
Глава МИД Финляндии также заявила, что принуждение Украины к принятию условий против ее воли разрушит международную систему.
«Я очень хочу избежать ситуации, когда какая-либо европейская страна или Соединенные Штаты, если уж на то пошло, начнут вести переговоры за спиной Украины», – сказала она.
6 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять стране оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.