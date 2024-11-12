Глава финского МИДа выступила против «финляндизации» Украины

6 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять стране оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.