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Глава финского МИДа выступила против «финляндизации» Украины

Ведомости

Принуждение Украины к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет Reuters.

В интервью агентству Валтонен раскритиковала в отношении Украины модель «финляндизации» по аналогии с событиями после Второй мировой войны.

«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Определенно не в качестве первой альтернативы», – заявила Валтонен, отметив, что такой подход не решит проблем.

Глава МИД Финляндии также заявила, что принуждение Украины к принятию условий против ее воли разрушит международную систему.

«Я очень хочу избежать ситуации, когда какая-либо европейская страна или Соединенные Штаты, если уж на то пошло, начнут вести переговоры за спиной Украины», – сказала она.

6 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что одна из идей урегулирования на Украине, предлагаемых командой Трампа, заключается в отказе Киева от вступления в НАТО в течение 20 лет (взамен США продолжат поставлять стране оружие), а также в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны протяженностью 1300 км.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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