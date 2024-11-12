Генпрокурор Абхазии предложил освободить протестующих в обмен на открытие дорог
Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба предложил освободить задержанных активистов в обмен на разблокировку дорог в Сухуме. Это следует из видео, которое опубликовал местный Telegram-канал «Республика». К протестующим приехала делегация Общественной палаты страны.
«Генеральный прокурор на суде внес предложение освободить [задержанных]. <...> Президент [Аслан Бжания] нам прозрачно намекнул, что решение сегодня будет принято», – заявил член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия во время переговоров с протестующими.
Сухумский городской суд прекратил дела по трем задержанным представителям оппозиции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде. В публикации утверждается, что двух активистов уже освободили.
11 ноября, после внеочередной сессии парламента Абхазии, группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщал генпрокурор. Впоследствии их задержали. Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц уточнял, что задержанные возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе.
Собрание было посвящено российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности. После задержания активистов представители оппозиции объявили об акциях протеста. Их участники выступают против ратификации соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Протестующие перекрыли три моста, ведущие в Сухум: Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. Движение по последнему открыто примерно с 12:00 мск.