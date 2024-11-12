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Генпрокурор Абхазии предложил освободить протестующих в обмен на открытие дорог

Ведомости

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба предложил освободить задержанных активистов в обмен на разблокировку дорог в Сухуме. Это следует из видео, которое опубликовал местный Telegram-канал «Республика». К протестующим приехала делегация Общественной палаты страны.

«Генеральный прокурор на суде внес предложение освободить [задержанных]. <...> Президент [Аслан Бжания] нам прозрачно намекнул, что решение сегодня будет принято», – заявил член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия во время переговоров с протестующими.

Сухумский городской суд прекратил дела по трем задержанным представителям оппозиции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде. В публикации утверждается, что двух активистов уже освободили.

11 ноября, после внеочередной сессии парламента Абхазии, группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщал генпрокурор. Впоследствии их задержали. Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц уточнял, что задержанные возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе.

Собрание было посвящено российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности. После задержания активистов представители оппозиции объявили об акциях протеста. Их участники выступают против ратификации соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Протестующие перекрыли три моста, ведущие в Сухум: Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. Движение по последнему открыто примерно с 12:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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