Президент ФРГ назвал «реалистичную» дату проведения парламентских выборов

«Федеральный президент дал понять, что в случае, если бундестаг лишит доверия канцлера, он примет быстрое решение о роспуске (парламента – "Ведомости"). Перед этим он проведет переговоры с председателями всех партий, представленных в бундестаге», – сказано в сообщении.