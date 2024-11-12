Президент ФРГ назвал «реалистичную» дату проведения парламентских выборов
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает 23 февраля 2025 г. «реалистичной датой» для новых парламентских выборов, сообщается на официальном портале президента.
«Федеральный президент дал понять, что в случае, если бундестаг лишит доверия канцлера, он примет быстрое решение о роспуске (парламента – "Ведомости"). Перед этим он проведет переговоры с председателями всех партий, представленных в бундестаге», – сказано в сообщении.
Президент ФРГ также принял лидеров правительственных партий Рольфа Мютцениха, Бритту Хассельманн, Катарину Дреге, а также лидера оппозиции Фридриха Мерца в бундестаге. Они договорились о том, что голосование по вопросу доверия канцлеру будет проведено 16 декабря.
Как сообщалось ранее, первоначально канцлер Германии Олаф Шольц хотел поставить вопрос о доверии 15 января, чтобы назначить новые выборы на конец марта.
7 ноября министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции, в которую входили социал-демократы, «зеленые» и либералы из Свободной демократической партии (СвДП). Причиной стали разногласия между партнерами по коалиции по вопросам бюджетной, финансовой и экономической политики.
Вечером 6 ноября Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от этой партии. Новым министром финансов Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее занимал должность главного экономического советника канцлера.