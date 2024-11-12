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Президент ФРГ назвал «реалистичную» дату проведения парламентских выборов

Ведомости

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает 23 февраля 2025 г. «реалистичной датой» для новых парламентских выборов, сообщается на официальном портале президента.

«Федеральный президент дал понять, что в случае, если бундестаг лишит доверия канцлера, он примет быстрое решение о роспуске (парламента – "Ведомости"). Перед этим он проведет переговоры с председателями всех партий, представленных в бундестаге», – сказано в сообщении.

Президент ФРГ также принял лидеров правительственных партий Рольфа Мютцениха, Бритту Хассельманн, Катарину Дреге, а также лидера оппозиции Фридриха Мерца в бундестаге. Они договорились о том, что голосование по вопросу доверия канцлеру будет проведено 16 декабря.

Как сообщалось ранее, первоначально канцлер Германии Олаф Шольц хотел поставить вопрос о доверии 15 января, чтобы назначить новые выборы на конец марта.

7 ноября министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции, в которую входили социал-демократы, «зеленые» и либералы из Свободной демократической партии (СвДП). Причиной стали разногласия между партнерами по коалиции по вопросам бюджетной, финансовой и экономической политики.

Вечером 6 ноября Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от этой партии. Новым министром финансов Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее занимал должность главного экономического советника канцлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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