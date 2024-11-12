Джонсон: Британия может отправить войска на Украину в случае снижения помощи США
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство может быть вынуждено отправить свои войска на территорию Украины. Такой вариант возможен в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сократит объем помощи Киеву после вступления в должность, заявил Джонсон в эфире GB News.
По словам экс-премьера, Великобритания поддерживает Украину, так как в ином случае «коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы». По словам Джонсона, королевству придется отправить британские войска для того, чтобы помочь оборонять Украину. Помощь Украине – «хорошая инвестиция», добавил Джонсон, отметив, что в противном случае страны Балтии и Грузия, столкнутся с еще большей угрозой. Джонсон отметил, что Трампа окружает «большое количество голосов», которые, по мнению бывшего премьера, «придержаются неправильной линии отношений с Украиной».
В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, вероятнее всего, Трамп использует в качестве рычага давления военную помощь США Украине, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.