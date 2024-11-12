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Джонсон: Британия может отправить войска на Украину в случае снижения помощи США

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство может быть вынуждено отправить свои войска на территорию Украины. Такой вариант возможен в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сократит объем помощи Киеву после вступления в должность, заявил Джонсон в эфире GB News.

По словам экс-премьера, Великобритания поддерживает Украину, так как в ином случае «коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы». По словам Джонсона, королевству придется отправить британские войска для того, чтобы помочь оборонять Украину. Помощь Украине – «хорошая инвестиция», добавил Джонсон, отметив, что в противном случае страны Балтии и Грузия, столкнутся с еще большей угрозой. Джонсон отметил, что Трампа окружает «большое количество голосов», которые, по мнению бывшего премьера, «придержаются неправильной линии отношений с Украиной».

В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, вероятнее всего, Трамп использует в качестве рычага давления военную помощь США Украине, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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