В Киргизии утвердили список запрещенных для рекламы оккультно-мистических услуг

В июне «Известия» писали о законопроекте, запрещающем рекламу в СМИ и интернете услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов. Документ подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Сообщалось, что в случае принятия закона рекламодателю грозит административный штраф: от 4000 до 20 000 руб. для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 руб. для юридических лиц. Автор законопроекта напомнил, что в конце 2023 г. комиссия при президиуме Российской академии наук приняла меморандум о том, что деятельность астрологов имеет лженаучный характер.