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В Киргизии утвердили список запрещенных для рекламы оккультно-мистических услуг

Ведомости

Кабмин Киргизии утвердил перечень оккультно-мистических услуг, реклама которых запрещена в республике. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Токтом».

В частности, в список были включены услуги, оказываемые путем магического воздействия, а также гадание, ясновидение, ворожба, порча, заговоры, спиритизм и шаманство, неаккредитованное целительство и знахарство.

Уточняется, что перечень был утвержден распоряжением кабмина от 5 ноября 2024 г. во исполнение положений закона республики «О рекламе», которыми предусмотрен запрет на рекламу оккультно-мистических услуг.

В июне «Известия» писали о законопроекте, запрещающем рекламу в СМИ и интернете услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов. Документ подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Сообщалось, что в случае принятия закона рекламодателю грозит административный штраф: от 4000 до 20 000 руб. для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 руб. для юридических лиц. Автор законопроекта напомнил, что в конце 2023 г. комиссия при президиуме Российской академии наук приняла меморандум о том, что деятельность астрологов имеет лженаучный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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