В Киргизии утвердили список запрещенных для рекламы оккультно-мистических услуг
Кабмин Киргизии утвердил перечень оккультно-мистических услуг, реклама которых запрещена в республике. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Токтом».
В частности, в список были включены услуги, оказываемые путем магического воздействия, а также гадание, ясновидение, ворожба, порча, заговоры, спиритизм и шаманство, неаккредитованное целительство и знахарство.
Уточняется, что перечень был утвержден распоряжением кабмина от 5 ноября 2024 г. во исполнение положений закона республики «О рекламе», которыми предусмотрен запрет на рекламу оккультно-мистических услуг.
В июне «Известия» писали о законопроекте, запрещающем рекламу в СМИ и интернете услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов. Документ подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Сообщалось, что в случае принятия закона рекламодателю грозит административный штраф: от 4000 до 20 000 руб. для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 руб. для юридических лиц. Автор законопроекта напомнил, что в конце 2023 г. комиссия при президиуме Российской академии наук приняла меморандум о том, что деятельность астрологов имеет лженаучный характер.