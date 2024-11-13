Песков: Запад продолжает продвижение к границам России

«Эти планы продолжают реализовываться. Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. И, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», – сказал он.