Песков: Запад продолжает продвижение к границам России
Продвижение военной инфраструктуры на территории Европы в сторону границ России продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал начало работы 13 ноября комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в польском поселке Редзиково.
«Эти планы продолжают реализовываться. Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. И, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», – сказал он.
12 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что система ПРО в Редзикове «будет сбивать российские ракеты, летящие на Польшу, а не только иранские, летящие в сторону США».
5 ноября замначальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что блок НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Минском и Москвой. Куприянюк пояснил, что основные усилия стран НАТО сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.