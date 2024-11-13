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Песков: Запад продолжает продвижение к границам России

Ведомости

Продвижение военной инфраструктуры на территории Европы в сторону границ России продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал начало работы 13 ноября комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в польском поселке Редзиково.

«Эти планы продолжают реализовываться. Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. И, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», – сказал он.

12 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что система ПРО в Редзикове «будет сбивать российские ракеты, летящие на Польшу, а не только иранские, летящие в сторону США».

5 ноября замначальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк заявил, что блок НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Минском и Москвой. Куприянюк пояснил, что основные усилия стран НАТО сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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