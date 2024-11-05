Минобороны Белоруссии: НАТО готовится к открытому конфликту с Москвой и Минском
Управляемый США блок НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Минском и Москвой. Об этом заявил заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
«Очевидно одно: коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя», – сказал он, его слова приводит «Белорусская военная газета».
Куприянюк пояснил, что основные усилия стран НАТО сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства. По его словам, военные бюджеты более половины стран – членов блока в 2024 г. составляют 2% и более от ВВП. При этом совокупный объем оборонных расходов стран НАТО составил около 1,2 трлн евро, добавил Куприянюк.
В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.
Выступая с прощальной речью в сентябре, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, увеличить расходы на оборону. По его мнению, государства – члены НАТО должны «заплатить за мир»: чем больше средств тратится на оборону, тем эффективнее сдерживание и выше безопасность альянса.