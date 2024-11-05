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Минобороны Белоруссии: НАТО готовится к открытому конфликту с Москвой и Минском

Ведомости

Управляемый США блок НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Минском и Москвой. Об этом заявил заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.

«Очевидно одно: коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя», – сказал он, его слова приводит «Белорусская военная газета».

Куприянюк пояснил, что основные усилия стран НАТО сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства. По его словам, военные бюджеты более половины стран – членов блока в 2024 г. составляют 2% и более от ВВП. При этом совокупный объем оборонных расходов стран НАТО составил около 1,2 трлн евро, добавил Куприянюк.

В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.

Выступая с прощальной речью в сентябре, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, увеличить расходы на оборону. По его мнению, государства – члены НАТО должны «заплатить за мир»: чем больше средств тратится на оборону, тем эффективнее сдерживание и выше безопасность альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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