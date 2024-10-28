В ядерном сдерживании требуется больше устрашения

Нельзя сказать, что ядерное сдерживание в его нынешнем формате не работает, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Он полагает, что именно угроза ядерной эскалации ограничивает вовлечение США и Западной Европы в конфликт, хотя оно могло быть куда больше. «Если предположить, что ядерное оружие на свете исчезло каким-то волшебным образом, то окажется, что наши возможности по непосредственному поражению целей на больших расстояниях значительно ограничены, так что ведущие страны НАТО чувствовали бы себя почти безнаказанно», – объяснил эксперт.