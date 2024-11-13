Кремль: Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке

11 ноября Israel Hayom сообщил, что Израиль и Ливан близки к заключению сделки о прекращении огня. По данным издания, процесс включает гарантии от России и США в сфере безопасности. В тот же день министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что видит прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане, указав, что Россия играет в этом свою роль. По его словам, Москва может остановить перевооружение ливанской группировки «Хезболла» через Сирию.