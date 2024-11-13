Кремль: Россия занимает ответственную позицию по ситуации на Ближнем Востоке
Россия продолжает занимать ответственную позицию и делает все для прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня», – заявил представитель Кремля.
11 ноября Israel Hayom сообщил, что Израиль и Ливан близки к заключению сделки о прекращении огня. По данным издания, процесс включает гарантии от России и США в сфере безопасности. В тот же день министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что видит прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане, указав, что Россия играет в этом свою роль. По его словам, Москва может остановить перевооружение ливанской группировки «Хезболла» через Сирию.
Представители «Хезболлы» рассказали о переговорах, которые ведутся в Тегеране, Вашингтоне и Москве, добавив, что движение имеет достаточно оружия для «долгой войны», также они пообещали продолжить ракетные обстрелы Израиля.