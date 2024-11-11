МИД Израиля заявил о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Ливане
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что видит прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане, указав, что Россия играет в этом свою роль, сообщает Reuters.
По его словам, Москва может остановить перевооружение ливанской группировки «Хезболла» через Сирию, однако сама шиитская организация заявила, что не получала новых предложений о перемирии.
Представители «Хезболлы» рассказали о переговорах, которые ведутся в Тегеране, Вашингтоне и Москве, добавив, что движение имеет достаточно оружия для «долгой войны», также они пообещали продолжить ракетные обстрелы Израиля.
При этом ранее бывший министр иностранных дел, глава израильского минобороны Исраэль Кац сообщил, что Израиль победил «Хезболлу».
После этого появилось сообщение о том, что из Ливана было выпущено 90 ракет в сторону Израиля.