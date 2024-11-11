Министр обороны Израиля Кац объявил о победе над «Хезболлой»
Израиль нанес удары по Ливану, которые «сокрушили» шиитское движение «Хезболла». Об этом заявил бывший министр иностранных дел, глава израильского минобороны Исраэль Кац, его слова передает издание Israel Hayom.
«Мы победили "Хезболлу", и теперь наша задача – продолжать оказывать давление, чтобы добиться плодов этой победы», – сказал он, передавая полномочия главы внешнеполитического ведомства Гидеону Саару.
Израиль не заинтересован во вмешательстве во внутреннюю политику Ливана, уточнил Кац. При этом он выразил надежду, что международная коалиция «воспользуется этой возможностью в политическом плане» и Ливан также присоединится к другим государствам, чтобы нормализовать отношения с Израилем.
5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, объяснив это утратой доверия. На его место был назначен Исраэль Кац, а на должность главы МИДа – Гидеон Саар.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.
28 сентября армия обороны Израиля сообщила о гибели бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире движения в Бейруте. По данным армии, были ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.