Министр обороны Израиля Кац объявил о победе над «Хезболлой»

Израиль не заинтересован во вмешательстве во внутреннюю политику Ливана, уточнил Кац. При этом он выразил надежду, что международная коалиция «воспользуется этой возможностью в политическом плане» и Ливан также присоединится к другим государствам, чтобы нормализовать отношения с Израилем.