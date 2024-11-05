Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Галанта

Нетаньяху уволил министра обороны Израиля ГалантаПремьер-министр объяснил свое решение отсутствием доверия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что уволил министра обороны Йоава Галанта, сославшись на отсутствие взаимного доверия.
«За последние несколько месяцев доверие между мной и министром обороны было подорвано», – заявил Нетаньяху в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Он добавил, что для того, чтобы привести Израиль к победе, необходимо полное взаимопонимание между премьером и минобороны.
Нетаньяху утверждает, что Галант принимал решения и делал заявления, противоречащие решениям кабинета министров.
Источники, близкие к Нетаньяху, утверждают, что премьер-министр намеревался уволить Галанта раньше, но отложил это решение из-за проблем с безопасностью в его офисе. В письме, адресованном Галанту, Нетаньяху сообщил, что срок его полномочий на посту министра обороны истекает в течение 48 часов. Об этом пишет израильская газета Haaretz.
Галант прибыл на встречу в канцелярию премьер-министра, где и получил уведомление о своем увольнении. В своем посте в социальной сети X министр обороны написал: «Безопасность Государства Израиль была и всегда будет миссией моей жизни».
Галанта сменит министр иностранных дел Исраэль Кац.
«Кризис доверия между мной и министром обороны стал достоянием общественности. В этом свете я решил сегодня прекратить полномочия министра. Вместо него принято решение назначить на эту должность Исраэля Каца», – сообщил израильский премьер-министр.
Кроме того, Кац занимал должности министра финансов с 2003 по 2006 гг. и министра разведки и атомной энергии с 2015 по 2020 гг. Он также входит в военно-политический кабинет Израиля.
Каца, в свою очередь, сменит политик Гидеон Саар. В прошлом он занимал должность министра образования с 2013 по 2014 гг. и министра юстиции с 2021 по 2022 гг.