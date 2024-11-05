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Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Галанта

Премьер-министр объяснил свое решение отсутствием доверия
Татьяна Мозолевская
Екатерина Дорофеева
Биньямин Нетаньяху объявил, что уволил министра обороны Йоава Галанта (справа)/ The Israel Defense Forces

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что уволил министра обороны Йоава Галанта, сославшись на отсутствие взаимного доверия.

«За последние несколько месяцев доверие между мной и министром обороны было подорвано», – заявил Нетаньяху в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Он добавил, что для того, чтобы привести Израиль к победе, необходимо полное взаимопонимание между премьером и минобороны.

Нетаньяху утверждает, что Галант принимал решения и делал заявления, противоречащие решениям кабинета министров.

Источники, близкие к Нетаньяху, утверждают, что премьер-министр намеревался уволить Галанта раньше, но отложил это решение из-за проблем с безопасностью в его офисе. В письме, адресованном Галанту, Нетаньяху сообщил, что срок его полномочий на посту министра обороны истекает в течение 48 часов. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Галант прибыл на встречу в канцелярию премьер-министра, где и получил уведомление о своем увольнении. В своем посте в социальной сети X министр обороны написал: «Безопасность Государства Израиль была и всегда будет миссией моей жизни».

Галанта сменит министр иностранных дел Исраэль Кац.

«Кризис доверия между мной и министром обороны стал достоянием общественности. В этом свете я решил сегодня прекратить полномочия министра. Вместо него принято решение назначить на эту должность Исраэля Каца», – сообщил израильский премьер-министр.

Кроме того, Кац занимал должности министра финансов с 2003 по 2006 гг. и министра разведки и атомной энергии с 2015 по 2020 гг. Он также входит в военно-политический кабинет Израиля.

Каца, в свою очередь, сменит политик Гидеон Саар. В прошлом он занимал должность министра образования с 2013 по 2014 гг. и министра юстиции с 2021 по 2022 гг.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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