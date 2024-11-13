Президент Италии напомнил Маску о необходимости уважать суверенитет страны

Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. 13 ноября он решил назначить предпринимателя Илона Маска и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного Департамента эффективности государственного управления (DOGE) – организации, которая будет работать вне рамок правительства США. Официально Трамп вступит в полномочия президента США после инаугурации в январе следующего года.