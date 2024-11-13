Президент Италии напомнил Маску о необходимости уважать суверенитет страны
Президент Италии Серджо Маттарелла попросил предпринимателя Илона Маска перестать давать советы Риму и напомнил о необходимости уважать суверенитет страны. Об этом сообщает агентство ABC News.
Маттарелла отдельно отметил, что суверенитет должен уважать любой человек, «особенно если он, как было объявлено, собирается взять на себя важную роль в администрации дружественной и союзной страны».
Слова президента стали реакцией на неоднократные высказывания Маска о внутренней миграционной политике Италии.
В ноябре Маск заявил, что будет работать с государственным регулированием, если получит должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа.
По мнению Маска, в государственном устройстве США есть проблема с чрезмерным количеством ведомств, которые имеют, по словам предпринимателя, схожие функции. «Это ноша серьезно ложится на плечи людей», – объяснил Маск.
Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. 13 ноября он решил назначить предпринимателя Илона Маска и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного Департамента эффективности государственного управления (DOGE) – организации, которая будет работать вне рамок правительства США. Официально Трамп вступит в полномочия президента США после инаугурации в январе следующего года.