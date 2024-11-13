Reuters: Трамп ищет лояльного генерального прокурора США

Последним генпрокурором при прошлом сроке Трампа был республиканец Уильям Барр. Он занимал эту должность с февраля 2019 до декабря 2020 г. В конце марта 2019 г. Барр представил конгрессу США детали доклада американского спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 г. в США. Мюллер не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп сознательно вступали в сговор с Россией.