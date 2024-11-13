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Reuters: Трамп ищет лояльного генерального прокурора США

Ведомости

Избранный 47-м президентом США Дональд Трамп ищет на пост генерального прокурора США лояльного чиновника, пишет Reuters.

Республиканец ожидает от генпрокурора поддержку его программы массовых депортаций, помилований участников беспорядков и штурма Капитолия 2020 г. и «возмездия тем, кто преследовал его в течение последних четырех лет», говорится в материале.

Во время первого срока Трампа генпрокурором был Джефф Сешнс, прослуживший на должности с февраля 2017 по ноябрь 2018 г. При руководстве Сешнс было запущено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера предполагаемых контактов между предвыборной кампанией Трампа 2016 г. и Москвой. Сешнс ушел в отставку по просьбе президента Трампа осенью 2018 г.

Последним генпрокурором при прошлом сроке Трампа был республиканец Уильям Барр. Он занимал эту должность с февраля 2019 до декабря 2020 г. В конце марта 2019 г. Барр представил конгрессу США детали доклада американского спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 г. в США. Мюллер не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп сознательно вступали в сговор с Россией.

Мюллер в своем докладе отметил, что отсутствие доказательств вины американского президента не снимает окончательно с него ответственности. В мае 2023 г. спецпрокурор США Джон Дарем (назначен Трампом в 2019 г.) пришел к выводу, что у американских спецслужб до начала расследования не было фактических доказательств «сговора Трампа» и его штаба с Москвой.

Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас республиканец формирует свой кабинет. 13 ноября Трамп решил назначить предпринимателя Илона Маска и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного Департамента эффективности государственного управления (DOGE) – организации, которая будет работать вне рамок правительства США.

Избранный президент также объявил о грядущем назначении бывшего директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Рэтклифф стал известен в 2019 г., когда яростно защищал Трампа во время первого процесса по импичменту в палате представителей. Трамп официально вступит в должность президента США после инаугурации 20 января 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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