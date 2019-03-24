Генпрокурор США представил выводы доклада о вмешательстве России в выборы

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Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр представил Конгрессу детали доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 г. в США, победу на которых одержал Дональд Трамп. Письмо Барра в Конгресс опубликовано на сайте американского минюста.

Главный вывод доклада – Мюллер не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп сознательно вступали в сговор с Россией, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа». Мюллер в своем докладе отметил, что отсутствие доказательств вины американского президента не снимает окончательно с него ответственности.

Команда спецпрокурора США также пришла к выводу, что российские власти все же пытались влиять на выборы: для этого использовались кибератаки и Агентство интернет-исследований, которое, по данным РБК, может спонсироваться знакомым президента России и бизнесменом Евгением Пригожиным.

Барр, представляя документ, подчеркнул, что право определить, является ли поведение Трампа и других фигурантов доклада, преступлением, остается за ним. Он добавил, что решение о публикации полной версии доклада примет после того, как поймет, обнародование каких фрагментов не противоречит закону.

Трамп в на своей странице в Twitter назвал выводы Мюллера «полным оправданием». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Кремль пока не ознакомился с итогами расследования Мюллера.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.

О том, что Мюллер завершил расследование и передал доклад американскому генпрокурору, стало известно в ночь на 23 марта. Команда Мюллера работала над документом 22 месяца. В результате были выдвинуты обвинения в отношении 34 человек, в том числе против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника предвыборного штаба Роджера Стоуна, бывшего личного юриста американского президента Майкла Коэна и других.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что сговора с российскими властями у его команды не было. Напротив, по мнению президента США, связи с Москвой имели его противники на выборах — демократы. Трамп выступал за публикацию доклада Мюллера, заявляя, что этот шаг позволит американцам убедиться в том, что обвинения в его адрес и адрес его команды — беспочвенны. Российская сторона также отрицала связи с Трампом и попытки влиять на ход выборов в США.