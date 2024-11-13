Маск и Рамасвами возглавят ведомство по повышению эффективности госуправления

Маск и Рамасвами возглавят ведомство по повышению эффективности госуправленияДональд Трамп объявил о новых назначениях на ключевые посты в своей будущей администрации
Бизнесмен Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят недавно созданный Департамент эффективности государственного управления (DOGE) – организацию, которая будет работать вне рамок правительства США. Об этом объявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что Маск и Рамасвами проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств». Он также добавил, что новое ведомство воплотит давние мечты республиканцев и «будет давать советы и рекомендации извне, не являясь частью правительства». Агентство Reuters уточняет, что это означает, что роли Маска и Рамасвами будут неформальными, не требующими одобрения сената и позволяющими Маску оставаться главой компании по производству электромобилей Tesla, социальной платформы X и космической компании SpaceX.
ABC News со ссылкой на свои источники 11 ноября сообщил, что Маск стал ключевой фигурой в окружении Трампа, тем самым влияя на формирование его администрации.
Трамп в ночь на 13 ноября назначил ведущего Fox News и ветерана американской армии Пита Хегсета на пост главы Пентагона. 44-летний Хегсет был одним из первых сторонников Трампа, когда тот баллотировался в президенты в 2016 г., а также одним из главных претендентов на пост министра по делам ветеранов в первой администрации Трампа, пока в 2017 г. тот не назначил на эту должность Дэвида Шулькина.
Избранный президент также объявил о назначении бывшего директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет Associated Press. Рэтклифф стал известен в 2019 г., когда яростно защищал Трампа во время первого процесса по импичменту в палате представителей. Он был членом консультативной группы Трампа и активно допрашивал свидетелей во время слушаний.
В череде заявлений Трамп сообщил, что назначил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, а своего давнего друга Стивена Уиткоффа – специальным посланником на Ближнем Востоке. Трамп также заявил, что назначит губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм главой министерства внутренней безопасности и Билла Макгинли – секретаря кабинета министров в своей первой администрации – советником Белого дома.
Хакаби – убежденный защитник Израиля, и его предполагаемое выдвижение связано с тем, что Трамп пообещал более тесно увязать внешнюю политику США с интересами Израиля.
Уиткофф – инвестор в недвижимость из Флориды, который возглавляет инаугурационный комитет Трампа. Он также работал в сфере недвижимости в Нью-Йорке, где Трамп впервые заявил о себе как о публичной фигуре. Кроме того, Уиткофф является партнером избранного президента по гольфу и был с ним, когда в сентябре на него было совершено второе покушение в его гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.
Ноэм – консерватор и бывший член конгресса, за два срока на посту губернатора штата она заняла видное место в республиканской политике. Она сама считалась потенциальным кандидатом в президенты, но отказалась соперничать с Трампом. Вместо этого она открыто претендовала на пост вице-президента, но Трамп выбрал Джей Ди Вэнса. В случае назначения Ноэм возглавит агентство, которое находится в центре внимания масштабных иммиграционных планов Трампа и его предвыборного обещания провести массовую депортацию нелегальных мигрантов. По оценкам, в стране нелегально находятся 11 млн человек.
8 ноября Трамп назначит руководителя предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. 10 ноября Трамп объявил, что Том Хоман, исполнявший обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции во времена его первой администрации, будет отвечать за охрану границ страны. 11 ноября Трамп объявил, что Элиза Стефаник, конгрессвумен-республиканец и убежденная сторонница Трампа, станет его послом в ООН. В тот же день Трамп заявил, что назначил бывшего конгрессмена Ли Зельдина из штата Нью-Йорк на должность главы Агентства по охране окружающей среды, и Зельдин сказал, что принял это предложение. 12 ноября Трамп заявил, что назначил республиканца, представителя США в конгрессе Майка Уолтца советником по национальной безопасности.