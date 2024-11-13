Маск и Рамасвами возглавят ведомство по повышению эффективности госуправления

8 ноября Трамп назначит руководителя предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. 10 ноября Трамп объявил, что Том Хоман, исполнявший обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции во времена его первой администрации, будет отвечать за охрану границ страны. 11 ноября Трамп объявил, что Элиза Стефаник, конгрессвумен-республиканец и убежденная сторонница Трампа, станет его послом в ООН. В тот же день Трамп заявил, что назначил бывшего конгрессмена Ли Зельдина из штата Нью-Йорк на должность главы Агентства по охране окружающей среды, и Зельдин сказал, что принял это предложение. 12 ноября Трамп заявил, что назначил республиканца, представителя США в конгрессе Майка Уолтца советником по национальной безопасности.