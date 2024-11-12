Трамп назначил Майкла Уолтца советником по нацбезопасности

Трамп сообщил, что «с гордостью» представляет назначение Уолтца, отметив, что полковник в отставке Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности» и «экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и глобального терроризма». Должность помощника главы администрации действующего президента Джо Байдена по национальной безопасности занимает Джейк Салливан.