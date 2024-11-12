Трамп назначил Майкла Уолтца советником по нацбезопасности

Трамп назначил Майкла Уолтца советником по нацбезопасностиОн назвал конгрессмена экспертом по угрозам со стороны Китая, России, Ирана и терроризма
Избранный президент США Дональд Трамп назначил республиканца от Флориды, конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Соответствующее заявление Трамп сделал в соцсети Truth.
Трамп сообщил, что «с гордостью» представляет назначение Уолтца, отметив, что полковник в отставке Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности» и «экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и глобального терроризма». Должность помощника главы администрации действующего президента Джо Байдена по национальной безопасности занимает Джейк Салливан.
11 ноября Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ.
8 ноября избранный президент США сообщил, что назначит руководителя своего предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. 7 ноября издание Politico назвало измена американских политиков, которые могут получить должности в будущем кабмине Трампа. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США, в частности, называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.