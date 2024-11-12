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Трамп назначил Майкла Уолтца советником по нацбезопасности

Он назвал конгрессмена экспертом по угрозам со стороны Китая, России, Ирана и терроризма
Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп назначил республиканца от Флориды, конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Соответствующее заявление Трамп сделал в соцсети Truth.

Трамп сообщил, что «с гордостью» представляет назначение Уолтца, отметив, что полковник в отставке Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности» и «экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и глобального терроризма». Должность помощника главы администрации действующего президента Джо Байдена по национальной безопасности занимает Джейк Салливан. 

11 ноября Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ.

8 ноября избранный президент США сообщил, что назначит руководителя своего предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. 7 ноября издание Politico назвало измена американских политиков, которые могут получить должности в будущем кабмине Трампа. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США, в частности, называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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