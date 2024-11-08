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Трамп назначит руководителя своего предвыборного штаба главой аппарата Белого дома

Ведомости

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назначит руководителя предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. Слова республиканца приводит телеканал CNN.

«Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 гг.», – сказал он, отметив, что Уайлс станет первой женщиной – руководителем аппарата Белого дома за всю историю США.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков – 301. Его оппонент-демократ, действующий вице-президент Камала Харрис набрала 226 голосов, следует из последних данных на портале CNN.

7 ноября издание Politico назвало измена американских политиков, которые могут получить должности в будущем кабмине Трампа. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США, в частности, называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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