Трамп назначит руководителя своего предвыборного штаба главой аппарата Белого дома
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назначит руководителя предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. Слова республиканца приводит телеканал CNN.
«Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 гг.», – сказал он, отметив, что Уайлс станет первой женщиной – руководителем аппарата Белого дома за всю историю США.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков – 301. Его оппонент-демократ, действующий вице-президент Камала Харрис набрала 226 голосов, следует из последних данных на портале CNN.
7 ноября издание Politico назвало измена американских политиков, которые могут получить должности в будущем кабмине Трампа. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США, в частности, называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.