Трамп назначит руководителя своего предвыборного штаба главой аппарата Белого дома

«Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 гг.», – сказал он, отметив, что Уайлс станет первой женщиной – руководителем аппарата Белого дома за всю историю США.