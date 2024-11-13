Трамп выдвинул телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны
Избранный президент Дональд Трамп назначил ведущего Fox News и ветерана американской армии Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом сообщает Politico.
«Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом во главе враги Америки будут предупреждены – наши вооруженные силы снова станут великими и Америка никогда не отступит», – заявил Трамп.
Этот выбор отличается от других шагов в сфере национальной безопасности, которые Трамп предпринял с момента своего избрания президентом. На данный момент он выбрал советником по национальной безопасности представителя Майка Уолтца (штат Флорида) и, как ожидается, объявит, что сенатор Марко Рубио (штат Флорида) станет его государственным секретарем. Оба придерживаются традиционных взглядов на американскую военную и дипломатическую мощь и влияние во всем мире. Хегсет, считает издание, на их фоне смотрится относительным аутсайдером, не имеющим опыта работы в Пентагоне или правительстве за пределами военной службы.
Трамп заявил, что недавняя книга Хегсета «Война против наших воинов» сыграла определенную роль в его выборе. «В книге рассказывается о предательстве левыми наших воинов и о том, как мы должны вернуть нашей армии меритократию, смертоносность, подотчетность и превосходство», – пояснил Трамп.
44-летний Хегсет был одним из первых сторонников Трампа, когда тот баллотировался в президенты в 2016 г., в то время как многие видные республиканцы весьма критично относились к нью-йоркскому миллиардеру. Хегсет был одним из главных претендентов на пост министра по делам ветеранов в первой администрации Трампа, пока в 2017 г. Трамп не назначил на эту должность Дэвида Шулькина.
8 ноября избранный президент США сообщил, что назначит руководителя своего предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. 11 ноября Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ. 12 ноября Трамп назначил республиканца от Флориды, конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности.