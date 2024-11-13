Трамп выдвинул телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны

Этот выбор отличается от других шагов в сфере национальной безопасности, которые Трамп предпринял с момента своего избрания президентом. На данный момент он выбрал советником по национальной безопасности представителя Майка Уолтца (штат Флорида) и, как ожидается, объявит, что сенатор Марко Рубио (штат Флорида) станет его государственным секретарем. Оба придерживаются традиционных взглядов на американскую военную и дипломатическую мощь и влияние во всем мире. Хегсет, считает издание, на их фоне смотрится относительным аутсайдером, не имеющим опыта работы в Пентагоне или правительстве за пределами военной службы.