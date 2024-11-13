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Республиканцы выбрали нового лидера в сенате

Ведомости

Сенатор от Южной Дакоты Джон Тун выиграл выборы партийного лидера в сенате. По результатам второго тура голосования он набрал 29 голосов. Его ближайший соперник сенатор от Техаса Джон Корнин набрал 24 голоса. Об этом сообщил телеканал CNN.

На посту сенатского лидера Тун заменит сенатора от Кентукки Митча Макконнелла, руководившего партией с 2007 г. Последний заявил о решении не баллотироваться на очередной срок в конце февраля 2024 г. Он продолжит представлять Кентукки в сенате до окончания срока полномочий в январе 2027 г.

В борьбе за место лидера Тун также одолел приближенного к Трампу сенатора от Флориды Рика Скотта.

Таким образом, Тун возглавит республиканское большинство, которое вернется в сенат в январе 2025 г.

Они также должны будут утвердить назначения в администрацию Трампа. Ранее избранный президент заявил о желании утвердить своих назначенцев по ускоренной схеме. По данным газеты The Hill, Тун выразил готовность рассмотреть ускоренный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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