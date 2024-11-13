Республиканцы выбрали нового лидера в сенате

На посту сенатского лидера Тун заменит сенатора от Кентукки Митча Макконнелла, руководившего партией с 2007 г. Последний заявил о решении не баллотироваться на очередной срок в конце февраля 2024 г. Он продолжит представлять Кентукки в сенате до окончания срока полномочий в январе 2027 г.