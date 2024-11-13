Республиканцы выбрали нового лидера в сенате
Сенатор от Южной Дакоты Джон Тун выиграл выборы партийного лидера в сенате. По результатам второго тура голосования он набрал 29 голосов. Его ближайший соперник сенатор от Техаса Джон Корнин набрал 24 голоса. Об этом сообщил телеканал CNN.
На посту сенатского лидера Тун заменит сенатора от Кентукки Митча Макконнелла, руководившего партией с 2007 г. Последний заявил о решении не баллотироваться на очередной срок в конце февраля 2024 г. Он продолжит представлять Кентукки в сенате до окончания срока полномочий в январе 2027 г.
В борьбе за место лидера Тун также одолел приближенного к Трампу сенатора от Флориды Рика Скотта.
Таким образом, Тун возглавит республиканское большинство, которое вернется в сенат в январе 2025 г.
Они также должны будут утвердить назначения в администрацию Трампа. Ранее избранный президент заявил о желании утвердить своих назначенцев по ускоренной схеме. По данным газеты The Hill, Тун выразил готовность рассмотреть ускоренный процесс.