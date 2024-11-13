ВВС Израиля атаковали сирийскую провинцию Хомс
Военно-воздушные силы Израиля атаковали сирийскую провинцию Хомс, передает сирийское агентство SANA.
«Наши противовоздушные силы успешно отражают атаки противника в небе над западной частью сельской местности Хомса», – пишет агентство. Других подробностей не приводится.
8 октября ВС Израиля нанесли удар по Дамаску. Под обстрел попало жилое многоэтажное здание в районе Маззе, где в результате погибли семь человек.
По словам главы штаба израильской армии Герци Халеви, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по шиитской группировке «Хезболла» в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.