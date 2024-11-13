Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы РФ
Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал Евросоюз принять решение об экспроприации замороженных активов России, а не только доходов от их реинвестирования. Об этом он заявил на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям ЕС и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.
«Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», – призвал Боррель (цитата по ТАСС).
28 октября сообщалось, что ЕС одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов. Также доходы от российских суверенных активов были направлены на финансирование оборонных нужд Киева.
Президент России Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством. В МИД РФ отмечали, что Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов подаст иск в Международный суд ООН.