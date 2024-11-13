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Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы РФ

Ведомости

Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал Евросоюз принять решение об экспроприации замороженных активов России, а не только доходов от их реинвестирования. Об этом он заявил на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям ЕС и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

«Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», – призвал Боррель (цитата по ТАСС).

28 октября сообщалось, что ЕС одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов. Также доходы от российских суверенных активов были направлены на финансирование оборонных нужд Киева.

Президент России Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством. В МИД РФ отмечали, что Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов подаст иск в Международный суд ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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