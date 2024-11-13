Боррель призвал ЕС экспроприировать замороженные активы РФ

«Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», – призвал Боррель (цитата по ТАСС).