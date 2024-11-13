Трамп выдвинул ультраконсерватора Гетца на должность генпрокурора США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на должность главы минюста ультраконсервативного члена палаты представителей от Флориды Мэтта Гетца. Об этом 13 ноября сообщил лично Трамп в своей соцсети Truth Social.
Гетц является представителем ультраконсервативного крыла Республиканской партии и был одним из самых активных критиков противников Трампа внутри партии.
Он также был одним из главных оппонентов внешнеполитической повестки администрации действующего президента США Джо Байдена в конгрессе.
В частности, Гетц выступал за прекращение помощи Украине.