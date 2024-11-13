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Трамп выдвинул ультраконсерватора Гетца на должность генпрокурора США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на должность главы минюста ультраконсервативного члена палаты представителей от Флориды Мэтта Гетца. Об этом 13 ноября сообщил лично Трамп в своей соцсети Truth Social.

Гетц является представителем ультраконсервативного крыла Республиканской партии и был одним из самых активных критиков противников Трампа внутри партии.

Он также был одним из главных оппонентов внешнеполитической повестки администрации действующего президента США Джо Байдена в конгрессе.

В частности, Гетц выступал за прекращение помощи Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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