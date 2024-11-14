Россия обошла Литву в борьбе за место в комитете ООН
Россия по итогам голосования в Генассамблее ООН одержала убедительную победу над Литвой и была избрана в комитет по программе и координации (КПК) на 2025-2027 гг. Об этом сообщается в Telegram-канале постоянного представительства Москвы при организации.
Уточняется, что Москва победила со счетом 104 на 83. Кроме того, членом комиссии по международной гражданской службе с 2025-2028 гг. утвержден директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов, членом пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок – заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.
Комитет по программе и координации (КПК) является главным вспомогательным органом экономического и социального совета и Генеральной ассамблеи, он был создан в 1962 г.
13 ноября на полях климатического саммита ООН в Баку состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Российский премьер и генсек ООН обсудили борьбу с климатическими изменениями, в том числе меры для снижения парниковых выбросов.