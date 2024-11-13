Гутерриш предупредил о наступлении самого жаркого года в истории человечества

«Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», – сказал он на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку.