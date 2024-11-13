Гутерриш предупредил о наступлении самого жаркого года в истории человечества
Следующий 2025 г. может стать самым жарким в истории человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет «РИА Новости».
«Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», – сказал он на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку.
По его словам, 2024 г. показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением.
13 ноября на полях климатического саммита ООН в Баку состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Гутерриша. Российский премьер и генсек ООН обсудили борьбу с климатическими изменениями, в том числе меры для снижения парниковых выбросов.
Сейчас в Баку проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29). В Азербайджане находятся порядка 50 000 участников встречи – правительственные чиновники, политики, инвесторы и экологические активисты из 198 стран.
Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Мишустин. Кроме того, впервые в конференции примут участие представители движения «Талибан»
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев говорил «Ведомостям», что по итогам COP-29 участникам вряд ли получится договориться об увеличении ежегодного целевого показателя климатического финансирования. По его словам, климатическое финансирование обсуждается на каждой сессии и не приводит к каким-либо результатам.