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Гутерриш предупредил о наступлении самого жаркого года в истории человечества

Ведомости

Следующий 2025 г. может стать самым жарким в истории человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет «РИА Новости».

«Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», – сказал он на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку.

По его словам, 2024 г. показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением.

13 ноября на полях климатического саммита ООН в Баку состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Гутерриша. Российский премьер и генсек ООН обсудили борьбу с климатическими изменениями, в том числе меры для снижения парниковых выбросов.

Сейчас в Баку проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29). В Азербайджане находятся порядка 50 000 участников встречи – правительственные чиновники, политики, инвесторы и экологические активисты из 198 стран.

Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Мишустин. Кроме того, впервые в конференции примут участие представители движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которое не признано ООН как законное правительство Афганистана. Закрытие сессии ожидается 22 ноября. 

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев говорил «Ведомостям», что по итогам COP-29 участникам вряд ли получится договориться об увеличении ежегодного целевого показателя климатического финансирования. По его словам, климатическое финансирование обсуждается на каждой сессии и не приводит к каким-либо результатам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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