Азербайджан принимает климатический саммит ООН

Другой темой дискуссии, по мнению Белогорьева, может стать взаимное признание зеленых сертификатов и углеродных единиц. Эксперт добавил, что в мире существует множество региональных и национальных систем и не ясно, что именно считать зеленым финансированием. «Нет международного рынка по зеленым сертификатам, а этот инструмент должен быть основой для привлечения частного капитала в климатическом финансировании развивающихся стран. Кроме того, в этих странах слабые институты. Прежде всего им нужно обеспечить прозрачность проектов, чтобы инвестиции шли по прямому назначению», – объяснил эксперт.