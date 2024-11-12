Азербайджан принимает климатический саммит ООН

Азербайджан принимает климатический саммит ООНКлиматическое финансирование развивающихся стран – одна из главных тем
В Баку 11 октября стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Азербайджанская столица приняла порядка 50 000 участников – правительственных чиновников, политиков, инвесторов и экологических активистов из 198 стран – подписантов конвенции. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, впервые в конференции примут участие представители движения «Талибан
Организаторы называют нынешний саммит «финансовым COP» – делегаты со всего мира рассмотрят объем и структуру финансирования развивающихся стран для поддержки мер по борьбе с изменением климата. Предполагается, что участники также заложат основу для разработки более эффективных национальных планов по ограничению вредных выбросов в атмосферу.
Как пишет The Guardian, участники конференции на саммите, вероятно, попытаются установить новый повышенный ежегодный целевой показатель климатического финансирования, чтобы помочь развивающимся странам сократить выбросы парниковых газов и справиться с последствиями экстремальных погодных условий. В 2009 г. этот показатель установлен на уровне $100 млрд в год, но не выполняется. Может быть обсуждено создание нового фонда финансирования климатических действий, который мог бы привлекать добровольные взносы стран, энергетических компаний для поддержки климатических проектов.
Климатический саммит в Баку проходит на фоне критики азербайджанских властей относительно роста выбросов токсичных веществ в атмосферу. Согласно анализу спутниковых данных, проведенному некоммерческой организацией Global Witness, с 2018 г. Азербайджан увеличил на 10,5% объем сжигаемого газа на нефтегазовых объектах страны. По их данным, к 2050 г. азербайджанская нефтегазовая компания Socar планирует довести до 44% долю произведенного топлива за счет новых месторождений нефти и газа. При этом ранее Международное энергетическое агентство рекомендовало участникам Парижского соглашения отказаться к 2023 г. от добычи нефти и газа на новых нефтегазовых полях, если мир собирается ограничить средний рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.
Азербайджан превращается из маленькой силы в международных отношениях как минимум в среднюю, заметил эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. «В Баку прекрасно понимают, что будущее не за ископаемой, а за зеленой энергетикой, и страна, имея экономические возможности, стремится заранее подготовиться к такому энергетическому переходу и внести свою лепту в зеленую повестку», – считает эксперт.
Тем не менее, полагает Ниязов, Азербайджан не станет сдерживать развитие углеводородной отрасли, поскольку потребность в ископаемом топливе в мире сохранится очень долго. По его мнению, Баку критикуют с целью оказания политического и экономического давления на республику. «В Европе зеленую повестку используют как фетиш. При этом там пытаются добиться для своих потребителей скидок для покупки азербайджанских углеводородов», – говорит он.
Участники COP29 вряд ли смогут договориться об увеличении ежегодного целевого показателя климатического финансирования, полагает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Эксперт напомнил, что климатическое финансирование обсуждается на каждой сессии и не приводит к каким-либо результатам. Главным в повестке саммита, по мнению Белогорьева, станет обсуждение параметров работы международных банков, чтобы они отбирали проекты финансирования с учетом климатического вклада каждой отдельной страны.
Другой темой дискуссии, по мнению Белогорьева, может стать взаимное признание зеленых сертификатов и углеродных единиц. Эксперт добавил, что в мире существует множество региональных и национальных систем и не ясно, что именно считать зеленым финансированием. «Нет международного рынка по зеленым сертификатам, а этот инструмент должен быть основой для привлечения частного капитала в климатическом финансировании развивающихся стран. Кроме того, в этих странах слабые институты. Прежде всего им нужно обеспечить прозрачность проектов, чтобы инвестиции шли по прямому назначению», – объяснил эксперт.