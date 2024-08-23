Минэк предложил задать более высокую планку по низкоуглеродному развитию

Минэкономразвития предлагает скорректировать планы по сокращению выбросов парниковых газов. В базовом сценарии планируется установить цель по сокращению нетто-выбросов СО2 до 1,483 млрд т к 2030 г., следует из материалов к федеральному проекту «Низкоуглеродное развитие» (есть у «Ведомостей»). Это на 11% ниже, чем установлено стратегией низкоуглеродного развития, утвержденной правительством в 2021 г., – там в целевом варианте фигурирует значение 1,673 млрд т. В консервативном сценарии федпроекта цель предлагается установить на уровне 1,718 млрд т к 2030 г.