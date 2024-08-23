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Минэк предложил задать более высокую планку по низкоуглеродному развитию

В прошлом году в министерстве считали, что ее придется, наоборот, понизить
Анастасия Бойко
Самое дорогое мероприятие нового федпроекта – это развитие системы климатического мониторинга и прогнозирования состояния природных сред/ Юрий Смитюк / ТАСС

Минэкономразвития предлагает скорректировать планы по сокращению выбросов парниковых газов. В базовом сценарии планируется установить цель по сокращению нетто-выбросов СО2 до 1,483 млрд т к 2030 г., следует из материалов к федеральному проекту «Низкоуглеродное развитие» (есть у «Ведомостей»). Это на 11% ниже, чем установлено стратегией низкоуглеродного развития, утвержденной правительством в 2021 г., – там в целевом варианте фигурирует значение 1,673 млрд т. В консервативном сценарии федпроекта цель предлагается установить на уровне 1,718 млрд т к 2030 г.

Описанный в федпроекте базовый сценарий является целевым и, действительно, несколько более амбициозный, чем в Стратегии низкоуглеродного развития, пояснил федеральный чиновник. По его словам, итоговый показатель будет зависеть от утвержденного финансирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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