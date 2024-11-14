Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко
Глава евродипломатии Жозеп Боррель сравнил победившего на выборах президента США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Об этом он заявил в завершение дебатов на пленарном заседании Европарламента, посвященном трансатлантическим отношениям после президентских выборов в Соединенных Штатах.
«Мы говорим об Америке, но это не те же Соединенные Штаты с [президентом США Дональдом] Трампом, что и с [бывшим президентом США Бараком] Обамой. Мы говорим об Испании, но это не та же Испания с Франко, что с [бывшим премьер-министром Испании Фелипе] Гонсалесом», – заявил Боррель.
Глава Евродипломатии также призвал не относиться к действующему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху так же, как к бывшему премьер-министру Шимону Пересу.
«Это одни и те же государства, но с разными правительствами», – пояснил Боррель.
12 ноября Боррель заявил, что Евросоюз должен взять на себя полную ответственность в оказании помощи Украине. Он отметил, что такое заявление связано с появлением нового сценария по Украине из-за избрания президентом США Дональда Трампа. На заседании Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября планируется рассмотреть ситуацию на Украине и «потребности украинцев», а также перспективу поддержки страны Соединенными Штатами.