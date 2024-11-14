Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко

«Мы говорим об Америке, но это не те же Соединенные Штаты с [президентом США Дональдом] Трампом, что и с [бывшим президентом США Бараком] Обамой. Мы говорим об Испании, но это не та же Испания с Франко, что с [бывшим премьер-министром Испании Фелипе] Гонсалесом», – заявил Боррель.