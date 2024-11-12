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Боррель: ЕС должны взять на себя всю ответственность в оказании помощи Украине

Ведомости

Евросоюз должен взять на себя полную ответственность в оказании помощи Украине, заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на совместной пресс-конфренции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда Соединенные Штаты действуют, а европейцы реагируют. Мы должны взять на себя свою ответственность», – сказал глава дипломатии ЕС (цитата по «Интерфакс»).

Боррель отметил, что такое заявление связано с появлением нового сценария по Украине из-за избрания президентом США Дональда Трампа.

Он сообщил, что на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября планируется рассмотреть ситуацию на Украине и «потребности украинцев», а также преспективу поддержки страны Соединенными Штатами.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд евро ($54 млрд), которая уже согласована, теперь является «открытым вопросом» после победы Трампа на президентских выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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