Боррель: ЕС должны взять на себя всю ответственность в оказании помощи Украине
Евросоюз должен взять на себя полную ответственность в оказании помощи Украине, заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на совместной пресс-конфренции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
«Мы не можем оказаться в ситуации, когда Соединенные Штаты действуют, а европейцы реагируют. Мы должны взять на себя свою ответственность», – сказал глава дипломатии ЕС (цитата по «Интерфакс»).
Боррель отметил, что такое заявление связано с появлением нового сценария по Украине из-за избрания президентом США Дональда Трампа.
Он сообщил, что на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября планируется рассмотреть ситуацию на Украине и «потребности украинцев», а также преспективу поддержки страны Соединенными Штатами.
При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд евро ($54 млрд), которая уже согласована, теперь является «открытым вопросом» после победы Трампа на президентских выборах.