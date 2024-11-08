Орбан: ЕС может отказать Киеву в финансовой помощи после победы Трампа
Помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд евро ($54 млрд), которая уже согласована, теперь является «открытым вопросом» после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Bloomberg.
«Пакета мер недостаточно для продолжения финансирования Украины, и западные страны устали выделять деньги», – заявил Орбан после встречи с европейскими лидерами в Будапеште.
Он сказал, что страны ЕС после победы Трампа на этой неделе также движутся в направлении, которое позволяет более четко определить их обязательства и цели в отношении Украины.
На президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября, кандидат от республиканцев Трамп получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов (данные The New York Times). Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г.