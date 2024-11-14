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Лавров сообщил о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций

Ведомости

При заправке самолета специального летного отряда «Россия» возникают проблемы из-за западных санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир».

По словам Лаврова, в 2023 г., когда ему было поручено представлять президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была «целая история» с заправкой самолета для полета обратно.

«Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат к стране. В Бразилии была такая же история, когда я был с визитом и невозможно было заправиться», – рассказал глава МИД РФ, добавив, что такая ситуация «раздражает».

8 ноября Лавров заявил, что ЕС потерял 250 млрд евро из-за санкций против России. 3 ноября замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что по «самым скромным подсчетам» общие потери ЕС от санкций против России и решений по сворачиванию экономической деятельности с ней составляют примерно $1,5 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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