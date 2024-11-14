Лавров сообщил о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций
При заправке самолета специального летного отряда «Россия» возникают проблемы из-за западных санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир».
По словам Лаврова, в 2023 г., когда ему было поручено представлять президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была «целая история» с заправкой самолета для полета обратно.
«Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат к стране. В Бразилии была такая же история, когда я был с визитом и невозможно было заправиться», – рассказал глава МИД РФ, добавив, что такая ситуация «раздражает».
8 ноября Лавров заявил, что ЕС потерял 250 млрд евро из-за санкций против России. 3 ноября замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что по «самым скромным подсчетам» общие потери ЕС от санкций против России и решений по сворачиванию экономической деятельности с ней составляют примерно $1,5 трлн.