Лавров сообщил о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций

«Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат к стране. В Бразилии была такая же история, когда я был с визитом и невозможно было заправиться», – рассказал глава МИД РФ, добавив, что такая ситуация «раздражает».