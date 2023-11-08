Лавров заявил, что ЕС потерял 250 млрд евро из-за санкций против России
Бизнес в Европе потерял до 250 млрд евро из-за санкций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
«За последние полтора года, по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 млрд евро. Это большая цифра», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
3 ноября замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что по «самым скромным подсчетам» общие потери ЕС от санкций против России и решений по сворачиванию экономической деятельности с ней составляют примерно $1,5 трлн.
Грушко отметил, что в следующем года товарооборот между Россией и Евросоюзом может снизиться до 50 млрд евро, а потом показатель «может стремиться и к нулю».
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 4 ноября сообщила, что ЕС в скором времени представит очередной, 12-й, пакет санкций против РФ. Глава ЕК уточнила, что новые ограничения будут включать запреты на импорт и экспорт, а также действия по ужесточению цен на нефть.