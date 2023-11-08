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Лавров заявил, что ЕС потерял 250 млрд евро из-за санкций против России

Ведомости

Бизнес в Европе потерял до 250 млрд евро из-за санкций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

«За последние полтора года, по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 млрд евро. Это большая цифра», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС скоро представит 12-й пакет санкций

3 ноября замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что по «самым скромным подсчетам» общие потери ЕС от санкций против России и решений по сворачиванию экономической деятельности с ней составляют примерно $1,5 трлн.

Грушко отметил, что в следующем года товарооборот между Россией и Евросоюзом может снизиться до 50 млрд евро, а потом показатель «может стремиться и к нулю».

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 4 ноября сообщила, что ЕС в скором времени представит очередной, 12-й, пакет санкций против РФ. Глава ЕК уточнила, что новые ограничения будут включать запреты на импорт и экспорт, а также действия по ужесточению цен на нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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