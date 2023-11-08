Лавров заявил, что ЕС потерял 250 млрд евро из-за санкций против России

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 4 ноября сообщила, что ЕС в скором времени представит очередной, 12-й, пакет санкций против РФ. Глава ЕК уточнила, что новые ограничения будут включать запреты на импорт и экспорт, а также действия по ужесточению цен на нефть.