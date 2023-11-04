Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС скоро представит 12-й пакет санкций

В конце октября фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила о подготовке 12-го пакета санкций против России, в который в том числе могут включить ограничения в области экспорта алмазов. Эти санкции, как отметила глава ЕК, готовятся во взаимодействии со странами G7.