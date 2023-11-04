Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС скоро представит 12-й пакет санкций
Евросоюз в скором времени представит очередной, 12-й пакет санкций против России, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая 4 ноября прибыла с визитом в Киев.
«Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. Новые запреты на импорт и экспорт. Действия по ужесточению цен на нефть. И будем продолжать ужесточать меры по обходу санкций», – написала она в соцсети X.
Глава ЕК добавила, что Евросоюз продолжит «поддерживать и продвигать справедливый и прочный мир для Украины», а его поддержка «непоколебима».
В конце октября фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила о подготовке 12-го пакета санкций против России, в который в том числе могут включить ограничения в области экспорта алмазов. Эти санкции, как отметила глава ЕК, готовятся во взаимодействии со странами G7.
Bloomberg позднее писал, что 12-й пакет мер может включать торговые ограничения на $5,3 млрд, в том числе в отношении экспорта сварочных аппаратов и химикатов. Также рассматриваются запреты на лицензирование программного обеспечения и ограничения на импорт обработанных металлов и алюминиевой продукции, строительных изделий, товаров, связанных с транспортом, и алмазов.
По данным агентства, пакет мер направлен на то, чтобы «лишить Россию возможности обходить существующие запреты через третьи страны». Ожидается также, что в санкционные списки будут включены более 100 физических и четыре десятка юридических лиц.
ЕС после начала спецоперации ввел против России 11 пакетов санкций вдобавок к уже существовавшим ограничениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить, но экономика страны готова к этому.