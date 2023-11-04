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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС скоро представит 12-й пакет санкций

Ведомости

Евросоюз в скором времени представит очередной, 12-й пакет санкций против России, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая 4 ноября прибыла с визитом в Киев.

«Скоро мы предложим 12-й пакет санкций. Новые запреты на импорт и экспорт. Действия по ужесточению цен на нефть. И будем продолжать ужесточать меры по обходу санкций», – написала она в соцсети X.

Глава ЕК добавила, что Евросоюз продолжит «поддерживать и продвигать справедливый и прочный мир для Украины», а его поддержка «непоколебима».

В конце октября фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила о подготовке 12-го пакета санкций против России, в который в том числе могут включить ограничения в области экспорта алмазов. Эти санкции, как отметила глава ЕК, готовятся во взаимодействии со странами G7.

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Bloomberg позднее писал, что 12-й пакет мер может включать торговые ограничения на $5,3 млрд, в том числе в отношении экспорта сварочных аппаратов и химикатов. Также рассматриваются запреты на лицензирование программного обеспечения и ограничения на импорт обработанных металлов и алюминиевой продукции, строительных изделий, товаров, связанных с транспортом, и алмазов.

По данным агентства, пакет мер направлен на то, чтобы «лишить Россию возможности обходить существующие запреты через третьи страны». Ожидается также, что в санкционные списки будут включены более 100 физических и четыре десятка юридических лиц.

ЕС после начала спецоперации ввел против России 11 пакетов санкций вдобавок к уже существовавшим ограничениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить, но экономика страны готова к этому.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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