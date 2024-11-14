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Дефицит бюджета США в октябре вырос до $257 млрд

Ведомости

Дефицит бюджета США в октябре вырос почти в четыре раза – до $257 млрд, причем эта цифра была раздута за счет разовых факторов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет министерства финансов США.

Минфин заявил, что октябрьский дефицит вырос на 287% по сравнению с дефицитом в $67 млрд в октябре 2023 г. Представитель ведомства также сообщил, что в октябре 2023 г. министерство получило около $75 млрд в виде налоговых платежей, которые откладывались из-за лесных пожаров в Калифорнии и других стихийных бедствий в том году. Без этих поправок, по словам чиновника, дефицит бюджета в октябре 2024 г. составил бы около $47 млрд, или на 22% больше, чем в октябре предыдущего года.

Бюджетные результаты за октябрь, первый месяц 2025 финансового года, были опубликованы после того, как администрация президента Джо Байдена показала дефицит за весь 2024 финансовый год в размере $1,83 трлн, что стало самым большим показателем за пределами эпохи пандемии COVID-19.

Федеральные поступления за октябрь снизились на 19%, или на $77 млрд, до $327 млрд по сравнению с октябрем 2023 г., в то время как расходы за октябрь выросли на 24%, или на $114 млрд, до $584 млрд.

Расходы на социальное обеспечение, медицинскую помощь и военные нужды выросли, но одним из положительных моментов стало снижение расходов на обслуживание государственного долга на $7 млрд, или на 8%, до $82 млрд. Это первое снижение расходов в годовом исчислении с августа 2023 г.

По данным на 29 июля, общий государственный долг США впервые превысил $35 трлн, сейчас он приближается к $36 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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