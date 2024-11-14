Дефицит бюджета США в октябре вырос до $257 млрд
Дефицит бюджета США в октябре вырос почти в четыре раза – до $257 млрд, причем эта цифра была раздута за счет разовых факторов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет министерства финансов США.
Минфин заявил, что октябрьский дефицит вырос на 287% по сравнению с дефицитом в $67 млрд в октябре 2023 г. Представитель ведомства также сообщил, что в октябре 2023 г. министерство получило около $75 млрд в виде налоговых платежей, которые откладывались из-за лесных пожаров в Калифорнии и других стихийных бедствий в том году. Без этих поправок, по словам чиновника, дефицит бюджета в октябре 2024 г. составил бы около $47 млрд, или на 22% больше, чем в октябре предыдущего года.
Бюджетные результаты за октябрь, первый месяц 2025 финансового года, были опубликованы после того, как администрация президента Джо Байдена показала дефицит за весь 2024 финансовый год в размере $1,83 трлн, что стало самым большим показателем за пределами эпохи пандемии COVID-19.
Федеральные поступления за октябрь снизились на 19%, или на $77 млрд, до $327 млрд по сравнению с октябрем 2023 г., в то время как расходы за октябрь выросли на 24%, или на $114 млрд, до $584 млрд.
Расходы на социальное обеспечение, медицинскую помощь и военные нужды выросли, но одним из положительных моментов стало снижение расходов на обслуживание государственного долга на $7 млрд, или на 8%, до $82 млрд. Это первое снижение расходов в годовом исчислении с августа 2023 г.
По данным на 29 июля, общий государственный долг США впервые превысил $35 трлн, сейчас он приближается к $36 трлн.