Дефицит бюджета США в октябре вырос до $257 млрд

Минфин заявил, что октябрьский дефицит вырос на 287% по сравнению с дефицитом в $67 млрд в октябре 2023 г. Представитель ведомства также сообщил, что в октябре 2023 г. министерство получило около $75 млрд в виде налоговых платежей, которые откладывались из-за лесных пожаров в Калифорнии и других стихийных бедствий в том году. Без этих поправок, по словам чиновника, дефицит бюджета в октябре 2024 г. составил бы около $47 млрд, или на 22% больше, чем в октябре предыдущего года.