Bloomberg: Запад «надавит» на Китай из-за связей России и КНДР
Западные союзники Украины планируют воспользоваться саммитом G20, чтобы обсудить с Китаем вопрос связей России и КНДР. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Издание отмечает, что Китай должен быть недоволен сотрудничеством России и КНДР, так как связь государств может «иметь последствия для баланса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом лидер КНР Си Цзиньпин, по данным источников Bloomberg, рассматривает президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына как партнеров в борьбе «против мирового порядка, возглавляемого США».
По мнению издания, Китай поддерживает и Россию и КНДР, однако «изображает нейтралитет» перед США и странами Европы, чтобы «обеспечить продолжение экспорта, поддерживающего испытывающую трудности экономику Китая».
На предстоящем саммите планируется прояснить отношение Китая к России и КНДР, поясняет Bloomberg.
В начале ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на переговорах в министерстве иностранных дел России в Москве заявила, что Северная Корея будет помогать России до победы на специальной военной операции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».