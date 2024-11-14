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Bloomberg: Запад «надавит» на Китай из-за связей России и КНДР

Ведомости

Западные союзники Украины планируют воспользоваться саммитом G20, чтобы обсудить с Китаем вопрос связей России и КНДР. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Издание отмечает, что Китай должен быть недоволен сотрудничеством России и КНДР, так как связь государств может «иметь последствия для баланса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом лидер КНР Си Цзиньпин, по данным источников Bloomberg, рассматривает президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына как партнеров в борьбе «против мирового порядка, возглавляемого США».

По мнению издания, Китай поддерживает и Россию и КНДР, однако «изображает нейтралитет» перед США и странами Европы, чтобы «обеспечить продолжение экспорта, поддерживающего испытывающую трудности экономику Китая».

На предстоящем саммите планируется прояснить отношение Китая к России и КНДР, поясняет Bloomberg.

В начале ноября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на переговорах в министерстве иностранных дел России в Москве заявила, что Северная Корея будет помогать России до победы на специальной военной операции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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