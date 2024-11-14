Захарова: демократия во Франции «разбушевалась»
Демократия во Франции «разбушевалась» – это следует из уголовных дел против лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Французский суд с 30 сентября рассматривает так называемое дело «парламентских помощников» партии «Национальное объединение». По версии обвинения, партия направляла выплаты в размере 21 000 евро в месяц, предназначенные парламентским помощникам евродепутатов, на зарплаты сотрудникам «Национального объединения». Выплаты проводились в период с 2004 по 2016 г.
14 ноября телеканал BFMTV сообщил, что парижская прокуратура добивается наказания в виде пяти лет лишения свободы для лидера «Национального объединения» Ле Пен.
В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По итогам внеочередных выборов победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.
24 августа этого года основателя Telegram Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Сейчас бизнесмен остается в Париже.