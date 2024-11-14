Захарова: демократия во Франции «разбушевалась»

24 августа этого года основателя Telegram Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Сейчас бизнесмен остается в Париже.