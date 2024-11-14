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Захарова: демократия во Франции «разбушевалась»

Ведомости

Демократия во Франции «разбушевалась» – это следует из уголовных дел против лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и основателя Telegram Павла Дурова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кучно пошло: Дуров, Ле Пен – демократия во Франции разбушевалась», – написала она в Telegram.

Французский суд с 30 сентября рассматривает так называемое дело «парламентских помощников» партии «Национальное объединение». По версии обвинения, партия направляла выплаты в размере 21 000 евро в месяц, предназначенные парламентским помощникам евродепутатов, на зарплаты сотрудникам «Национального объединения». Выплаты проводились в период с 2004 по 2016 г.

14 ноября телеканал BFMTV сообщил, что парижская прокуратура добивается наказания в виде пяти лет лишения свободы для лидера «Национального объединения» Ле Пен.

В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По итогам внеочередных выборов победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.

24 августа этого года основателя Telegram Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Сейчас бизнесмен остается в Париже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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