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BFMTV: прокуратура Парижа хочет приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы

Ведомости

Парижская прокуратура добивается наказания в виде пяти лет лишения свободы для лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Обвинение требует для Ле Пен пять лет лишения свободы, два из которых могут быть условными, штраф в размере 300 000 евро и лишение прав занимать пост председателя фракции и баллотироваться на предстоящих президентских выборах 2027 г.

С 30 сентября суд рассматривает так называемое дело «парламентских помощников» «Национального объединения». Согласно обвинению, в партии была создана «централизованная система управления» для «освоения» 21 000 евро в месяц, выплачиваемых евродепутатам в качестве пособий для оплаты их парламентских помощников. В действительности эти деньги использовались для оплаты труда сотрудников, работавших на партию (телохранителей, графических дизайнеров или секретарей).

В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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