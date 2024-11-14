BFMTV: прокуратура Парижа хочет приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы

С 30 сентября суд рассматривает так называемое дело «парламентских помощников» «Национального объединения». Согласно обвинению, в партии была создана «централизованная система управления» для «освоения» 21 000 евро в месяц, выплачиваемых евродепутатам в качестве пособий для оплаты их парламентских помощников. В действительности эти деньги использовались для оплаты труда сотрудников, работавших на партию (телохранителей, графических дизайнеров или секретарей).