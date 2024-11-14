BFMTV: прокуратура Парижа хочет приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы
Парижская прокуратура добивается наказания в виде пяти лет лишения свободы для лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Обвинение требует для Ле Пен пять лет лишения свободы, два из которых могут быть условными, штраф в размере 300 000 евро и лишение прав занимать пост председателя фракции и баллотироваться на предстоящих президентских выборах 2027 г.
С 30 сентября суд рассматривает так называемое дело «парламентских помощников» «Национального объединения». Согласно обвинению, в партии была создана «централизованная система управления» для «освоения» 21 000 евро в месяц, выплачиваемых евродепутатам в качестве пособий для оплаты их парламентских помощников. В действительности эти деньги использовались для оплаты труда сотрудников, работавших на партию (телохранителей, графических дизайнеров или секретарей).
В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.