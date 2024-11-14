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Китай разработал ответные меры в случае обострения «торговой войны» с США

Ведомости

Правительство Китая после победы республиканца Дональда Трампа подготовило контрмеры в случае возобновления «торговой войны» с США. Об этом сообщает  Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Если в первый срок правления Трампа Китай был не готов к введению высоких тарифов, ужесточению контроля за инвестициями и санкциям в отношении китайских компаний, то сейчас разработал ряд мер, которые способны оказать сопротивления Белому дому, отмечает FT.

К ним относятся введение ряда законов, которые дают возможность «вносить иностранные компании в черный список, вводить собственные санкции и ограничивать доступ США к важнейшим цепочкам поставок».

При этом FT отмечает, что, в первую очередь, Китай постарается наладить сотрудничество с новым правительством США. Ряд мер будет использован только в том случае, если США примут решение продолжить «торговую войну».

Пекин с момента избрания Трампа не стал активно реагировать на это событие. Официально председатель КНР Си Цзиньпин послал поздравительную телеграмму Трампу, в которой напомнил об уроках истории: Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в торговой войне, которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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