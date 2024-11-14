Китай разработал ответные меры в случае обострения «торговой войны» с США

Если в первый срок правления Трампа Китай был не готов к введению высоких тарифов, ужесточению контроля за инвестициями и санкциям в отношении китайских компаний, то сейчас разработал ряд мер, которые способны оказать сопротивления Белому дому, отмечает FT.