Китай разработал ответные меры в случае обострения «торговой войны» с США
Правительство Китая после победы республиканца Дональда Трампа подготовило контрмеры в случае возобновления «торговой войны» с США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Если в первый срок правления Трампа Китай был не готов к введению высоких тарифов, ужесточению контроля за инвестициями и санкциям в отношении китайских компаний, то сейчас разработал ряд мер, которые способны оказать сопротивления Белому дому, отмечает FT.
К ним относятся введение ряда законов, которые дают возможность «вносить иностранные компании в черный список, вводить собственные санкции и ограничивать доступ США к важнейшим цепочкам поставок».
При этом FT отмечает, что, в первую очередь, Китай постарается наладить сотрудничество с новым правительством США. Ряд мер будет использован только в том случае, если США примут решение продолжить «торговую войну».
Пекин с момента избрания Трампа не стал активно реагировать на это событие. Официально председатель КНР Си Цзиньпин послал поздравительную телеграмму Трампу, в которой напомнил об уроках истории: Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.
Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в торговой войне, которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам.