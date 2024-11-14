Сенатор Рубио пообещал «добиться мира силой» в случае назначения госсекретарем

Американский сенатор Марко Рубио будет работать над реализацией внешнеполитической программы избранного президента США Дональда Трампа и добиваться вместе с ним «мира с помощью силы» в случае его назначения на пост госсекретаря в новой администрации. Об этом он сообщил в посте в социальной сети X.