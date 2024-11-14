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Сенатор Рубио пообещал «добиться мира силой» в случае назначения госсекретарем

Ведомости

Американский сенатор Марко Рубио будет работать над реализацией внешнеполитической программы избранного президента США Дональда Трампа и добиваться вместе с ним «мира с помощью силы» в случае его назначения на пост госсекретаря в новой администрации. Об этом он сообщил в посте в социальной сети X.

Отдельно Рубио отметил, что с Трампом они всегда будут «ставить интересы американцев и Америки превыше всего остального». Он добавил, что «с нетерпением ждет возможности заручиться поддержкой коллег в сенате США».

После избрания Трампа президент предложил назначить Рубио на пост госсекретаря в новой администрации.

«Марко – уважаемый лидер и очень сильный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками», – заявил Трамп.

Госсекретарь и советник по национальной безопасности – две самые важные внешнеполитические позиции в США. Первый является главным посланником президента США на международной арене. Второй отвечает за ежедневное информирование президента о ситуации в мире и координирует работу совета по нацбезопасности, куда входят ключевые министры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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