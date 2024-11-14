Сенатор Рубио пообещал «добиться мира силой» в случае назначения госсекретарем
Американский сенатор Марко Рубио будет работать над реализацией внешнеполитической программы избранного президента США Дональда Трампа и добиваться вместе с ним «мира с помощью силы» в случае его назначения на пост госсекретаря в новой администрации. Об этом он сообщил в посте в социальной сети X.
Отдельно Рубио отметил, что с Трампом они всегда будут «ставить интересы американцев и Америки превыше всего остального». Он добавил, что «с нетерпением ждет возможности заручиться поддержкой коллег в сенате США».
После избрания Трампа президент предложил назначить Рубио на пост госсекретаря в новой администрации.
«Марко – уважаемый лидер и очень сильный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками», – заявил Трамп.
Госсекретарь и советник по национальной безопасности – две самые важные внешнеполитические позиции в США. Первый является главным посланником президента США на международной арене. Второй отвечает за ежедневное информирование президента о ситуации в мире и координирует работу совета по нацбезопасности, куда входят ключевые министры.