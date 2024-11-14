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Лукашенко объяснил, почему женщина не может быть президентом Белоруссии

Ведомости

На данный момент женщина не может быть президентом Белоруссии, потому что это «тяжелейшая работа», а не «церемониальная должность». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, приводит его слова БелТА.

По словам Лукашенко, в Белоруссии «не дай Бог женщину изберут», потому что на этой должности «надо вникать во все», и президент является главнокомандующим, в отличие от президента США.

«И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой», – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что преклоняется перед женщинами и не принижает их роль.

«Но они должны быть рядом», – подчеркнул Лукашенко.

В США на президентских выборах 5 ноября победил Дональд Трамп. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис – 226.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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