Лукашенко объяснил, почему женщина не может быть президентом Белоруссии
На данный момент женщина не может быть президентом Белоруссии, потому что это «тяжелейшая работа», а не «церемониальная должность». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, приводит его слова БелТА.
По словам Лукашенко, в Белоруссии «не дай Бог женщину изберут», потому что на этой должности «надо вникать во все», и президент является главнокомандующим, в отличие от президента США.
«И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой», – заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что преклоняется перед женщинами и не принижает их роль.
«Но они должны быть рядом», – подчеркнул Лукашенко.
В США на президентских выборах 5 ноября победил Дональд Трамп. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис – 226.