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Песков: пока рано говорить о надеждах на успех в спорных вопросах с США

Ведомости

Пока рано говорить о надеждах на то, что с приходом к власти в США команды избранного президента Дональда Трампа будут отменены визовые ограничения, препятствующие участию российских представителей в работе органов Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, намерен ли глава государства Владимир Путин поднять вопрос незаконных визовых ограничений в США в контактах с новой американской администрацией и есть ли надежда на устранение ограничений, мешающих нормальной работе штаб-квартиры ООН.

«Первое, пока рано говорить о надеждах. Второе, контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной», – ответил Песков, добавив, что повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять одну тему в качестве приоритетной было бы неверно.

13 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В Telegram-канале кабмина сообщалось, что во время беседы Мишустин выразил обеспокоенность незаконными визовыми ограничениями со стороны США. По его словам, это препятствует участию представителей России в работе органов Генеральной Ассамблеи ООН. «Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб-квартиры ООН», – говорилось в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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