Песков: пока рано говорить о надеждах на успех в спорных вопросах с США

«Первое, пока рано говорить о надеждах. Второе, контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной», – ответил Песков, добавив, что повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять одну тему в качестве приоритетной было бы неверно.