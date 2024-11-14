Песков: пока рано говорить о надеждах на успех в спорных вопросах с США
Пока рано говорить о надеждах на то, что с приходом к власти в США команды избранного президента Дональда Трампа будут отменены визовые ограничения, препятствующие участию российских представителей в работе органов Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, намерен ли глава государства Владимир Путин поднять вопрос незаконных визовых ограничений в США в контактах с новой американской администрацией и есть ли надежда на устранение ограничений, мешающих нормальной работе штаб-квартиры ООН.
«Первое, пока рано говорить о надеждах. Второе, контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной», – ответил Песков, добавив, что повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять одну тему в качестве приоритетной было бы неверно.
13 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В Telegram-канале кабмина сообщалось, что во время беседы Мишустин выразил обеспокоенность незаконными визовыми ограничениями со стороны США. По его словам, это препятствует участию представителей России в работе органов Генеральной Ассамблеи ООН. «Отмечена необходимость принятия мер, обеспечивающих соблюдение международных договоренностей о статусе штаб-квартиры ООН», – говорилось в сообщении.